رئيس الاتحاد المغربي: أسود الأطلس في الطريق الصحيح نحو النهائي

يشعر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن منتخب بلاده يسير في الطريق الصحيح نحو نهائي كأس الأمم الإفريقية، لما لا وهو يعيش ظروفا جيدة ومستقرة مند 3 سنوات، حسب وجهة نظره.

أسود الأطلس ضمنوا تواجدهم في دور الـ16 بفوزين على ناميبيا وكوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة.

وقال لقجع في تصريحات نقلتها جريدة هسبورت إن ظروف المنتخب المغربي تزداد تحسنا يوما بعد يوم، مبرزا أن المساندة اللامشروطة والحضور المتميز للجماهير المغربية بالقاهرة".

وأضاف "كما أن الظروف الجيدة والمتميزة التي تمر فيها إقامة وتدريبات وكذا مباريات المنتخب، كلها عوامل ستجعل أسود الأطلس تسير في مسار متميز في هذه البطولة".

وأكد لقجع قدرة الأسود على تحقيق المراد في المسابقة القارية وبلوغ المباراة النهائية، قائلا: "قلتها قبل بداية البطولة، وحتى في أصعب الظروف، وأؤكد مرة أخرى أن الفريق المغربي له من الإمكانات ما سيجعله، إن شاء الله، في الطريق الصحيح حتى 19 يوليو يوم النهائي".

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم في تمام السادسة مساء.





























































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