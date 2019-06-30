انتهت – أوغندا (0) - (2) مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى في أمم إفريقيا

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ويحتاج منتخب مصر للانتصار من أجل ضمان صدارة المجموعة.

نهاية المباراة

ق91: عمر جابر يشارك بدلا من أحمد المحمدي

ق76: خطأ قاتل من أحمد حجازي، يخطيء أمام إيمانويل أوكوي ولكن الشناوي يتألق مرة أخرى.

ق70: أونيانجو تعرض لإصابة، ويشارك في محله روبرت أودونكارا

ق63: طارق حامد يشارك بدلا من محمد النني

ق61: إنذار على أحمد المحمدي وخطأ في مكان خطير على مرمى الشناوي.

ق60: أخطاء غريبة في الدفاع المصري. ميا يسدد وأيمن أشرف كاد يحولها داخل المرمى وبعدها الشناوي يتصدى لكرة خطيرة بقدمه.

ق56: تسديدة من فاروق ميا من ركلة حرة تعلو عارضة الشناوي

ق54: خطأ من باهر المحمدي، فاروق ميا يسدد لكن المحمدي بفدائية يحول مسار الكرة إلى خارج المرمى.

ق51: بينية رائعة من تريزيجيه تضع صلاح منفردا مع أونيانجو لكن حارس أوغندا يتصدى لتسديدة صلاح، لتعود لتريزيجيه الذي حاول وضعها لوب في المرمى لكن تسديدته تخطئ المرمى.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

استراحة - نهاية الشوط الأول.

ق44: جوووووووووول الثاني لمنتخب مصر.. عرضية من أيمن أشرف رائعة تصل لأحمد المحمدي والهدف الثاني له في البطولة، واحتفال مميز أيضا.

ق39: لومالا يخترق من اليسار مرة أخرى ويتألق الشناوي ويتصدى لتسديدة ماكرة في الزاوية الضيقة.

ق36: جوووووووووووووووووووول لمصر! محمد صلاح يسدد كرة حرة مباشرة في الشباك بشكل رائع ويسجل هدفه الثاني في البطولة.

ق34: لا يمكن ما يحدث! عبده لومالا يمر من باهر المحمدي ويسدد لكن الشناوي يتصدى، ودونجا يهديه الكرة مرة أخرى ليسدد رأسية أخرى لكن الشناوي مرة أخرى كان له بالمرصاد.

ق21: أخطر فرص المباراة.. تسديدة قوية للغاية من ألان كيامبادي يتصدى لها الشناوي بصعوبة

ق24: إصابة لأحمد حسن "كوكا" بعد تدخل قوي من مايكل أزيرا ومروان محسن يستعد للمشاركة

ق15: مرت 15 دقيقة، وحتى الآن أوغندا أخطر.

ق8: بينية يخطيء في التعامل معها أيمن أشرف وتتسبب في تدخل قوي بين باهر المحمدي والشناوي، وتخرج الكرة لركنية.

ق4: تريزيجيه يمر ويتعرض لعرقلة في منطقة الجزاء من تيموثي أواني ولكن الحكم ماجيتي نداي لم يحتسبها.

انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة