تنطلق الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019، بمباراتين في المجموعة الثانية بنفس التوقيت.

نيجيريا تواجه مدغشقر على استاد الإسكندرية، وغينيا تلعب أمام بوروندي في استاد السلام.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة لمباراة مدغشقر ونيجيريا يمكنك متابعتها من هـنـا

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نيجيريا تتصدر المجموعة بـ6 نقاط، تليها مدغشقر بـ4 نقاط، ثم غينيا بنقطة واحدة، وبوروندي دون رصيد

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مدغشقر - نيجيريا

نهاية الشوط الأول

ق.43 أندرياتسيما قائد مدغشقر يهدر الهدف الثاني لبلاده بعد أن مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن النيجيري

ق.31 أحمد موسى يفشل في استغلال خطأ دفاعي من مدغشقر، يراوغ حارس المرمى قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية

ق.23 عمل جماعي مذهل بين لاعبي مدغشقر، كارولوس أندرياماتسينورو يتبادل الكرة مع جيروم مومبري، ويطلق تسديدة على الطائر تمر بجوار مرمى نيجيريا

ق.19 تسديدة من صامويل كالو لاعب نيجيريا وتمر بجوار القائم

ق.12 مدغشقر تسجل الهدف الأول في شباك نيجيريا بواسطة لالاينا نومنجاناهاري بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.9 ركلة حرة مباشرة لـ نيجيريا نفذها أحمد موسى أعلى مرمى غينيا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بوروندي - غينيا

نهاية الشوط الأول

ق.25 محمد ياتارا يسجل الهدف الأول لـ غينيا في شباك بوروندي بعد متابعة لإبعاد دفاعي غير دقيق

ق.22 فرانسوا كومانو لاعب غينيا يخترق ويطلق تسديدة صاروخية تمر أعلى المرمى البوروندي

ق.18 بيير كويزيرا يطلق تسديدة يسارية قوية لـ بوروندي، يتصدى لها ببراعة كوني حارس مرمى غينيا

ق.16 تغيير مبكر لـ بوروندي بخروج فرانسيس مصطفى، ودخول جايل دوهايندافي

ق.12 بطاقة حمراء لـ كريستوف ندوارجيجيرا مدافع بوروندي بعد عرقلته لاعب غينيا في منطقة خطيرة

ق.11 تسديدة من جايل بيجيريمانا لاعب بوروندي من ركلة حرة مباشرة جانبية، تمر أعلى مرمى غينيا

ق.5 محمد ياتارا لاعب غينيا يطلق تسديدة قوية على الطائر تمر أعلى المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل