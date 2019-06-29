مران الأهلي – معلول يعود من إجازته.. وظهور عمار حمدي

عاد علي معلول ظهير الأهلي الأيسر من إجازته وانتظم في مران الفريق اليوم السبت.

وكذلك، ظهر عمار حمدي في مران الفريق بعد انتهاء إعارته في الاتحاد السكندري، حيث قضى النصف الثاني من الموسم في زعيم الثغر.

وانتظم مؤمن زكريا في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة.

وكذلك، انتظم صلاح محسن مهاجم الفريق في المران.

وشهد المران محاضرة من مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، بجانب فقرات بدنية متنوعة.

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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