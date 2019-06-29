محدّث استراحة مصر 2019 – الكاميرون (0) - (0) غانا.. شوط سلبي بعد إثارة كبيرة
السبت، 29 يونيو 2019 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية خاصة ومباشرة لقمة المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وغانا.
الكاميرون فازت في الجولة الأولى 2-0 على غينيا بيساو، أما غانا فتعادلت 2-2 مع بنين في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.
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نهاية الشوط الأول
ق42: تصدي رائع من ريتشارد أوفوري بعد تسديدة قوية من باسوجوج!
ق33: تألق كبير من جوناثان منساه في استخلاص الكرة من المنفرد توكو إيكامبي!
ق16: صامويل أوسو يشارك بدلا من المصاب كريستيان أتسو.
ربع ساعة مرت، سيطرة غانية وخطورة ضئيلة. وإصابة كريستيان أتسو في الدقيقة 13.
انطلاق المباراة
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