محدّث استراحة مصر 2019 – الكاميرون (0) - (0) غانا.. شوط سلبي بعد إثارة كبيرة

السبت، 29 يونيو 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

الكاميرون - غينيا بيساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية خاصة ومباشرة لقمة المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وغانا.

الكاميرون فازت في الجولة الأولى 2-0 على غينيا بيساو، أما غانا فتعادلت 2-2 مع بنين في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.

تابع تغطية حية للمباراة واعرف تشكيل الفريقين من هنا

أخبار متعلقة

التشكيل – الهداف آيو يقود هجوم غانا.. وتشوبو موتينج يغيب عن الكاميرون مدرب غانا: نحترم الكاميرون ولا نخافها.. ومشاركة أندريه أيو لم تتحدد بعد مدرب الكاميرون: أثق في فريقي.. والضغوط أكثر على غانا

--

نهاية الشوط الأول

ق42: تصدي رائع من ريتشارد أوفوري بعد تسديدة قوية من باسوجوج!

ق33: تألق كبير من جوناثان منساه في استخلاص الكرة من المنفرد توكو إيكامبي!

ق16: صامويل أوسو يشارك بدلا من المصاب كريستيان أتسو.

ربع ساعة مرت، سيطرة غانية وخطورة ضئيلة. وإصابة كريستيان أتسو في الدقيقة 13.

انطلاق المباراة

الكاميرون غانا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل – صدام الأهداف الغزيرة بين أوروجواي وبيرو.. سواريز وكافاني يتحديان جيريرو 8 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي – معلول يعود من إجازته.. وظهور عمار حمدي 31 دقيقة | الدوري المصري
جيلسون يفوز بجائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا 56 دقيقة | مصر 2019
استراحة مصر 2019 – الكاميرون (0) - (0) غانا.. شوط سلبي بعد إثارة كبيرة ساعة | مصر 2019
تعادل تاريخي للمرابطين ساعة | مصر 2019
التشكيل – الهداف آيو يقود هجوم غانا.. وتشوبو موتينج يغيب عن الكاميرون 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك