بالفيديو - تأهبوا لكلاسيكو مثير.. الأرجنتين تتجهز للبرازيل بإسقاط فنزويلا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

الأرجنتين - كوبا أمريكا 2019

الأرجنتين - كوبا أمريكا 2019

رغم أن التأهل إلى الدور ربع النهائي كان شاقا إلا أن الأرجنتين واصلت طريقها في بطولة كوبا أمريكا 2019 وعبرت إلى المربع الذهبي بإسقاطها فنزويلا يوم الجمعة بنتيجة 2-صفر في ملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل.

ولم يجد رفاق النجم ليونيل ميسي، الذين خيبوا آمال جمهورهم في الدور الأول بعروض ضعيفة، صعوبة في التغلب على فنزويلا في دور الـ8.

وسجل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة بكعب القدم، وأضاف زميله جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 74 مستغلا كرة مرتدة من يد حارس فنزويلا بعد تصد غير ناجح لتسديدة.

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