سكاي: أرسنال يستعد للتحرك الرسمي لضم زاها.. واللاعب يريد الرحيل من بالاس

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 18:11

كتب : FilGoal

زاها - أرسنال - كريستال بالاس

سوق انتقالات ناري في انتظارنا في الكرة الإنجليزية. الصراعات مستمرة بين الأندية الإنجليزية والحديث الآن عن الجناح الإيفواري ويلفريد زاها.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها استعداد نادي أرسنال للتحرك الرسمي من أجل ضم زاها من كريستال بالاس.

وأشارت الشبكة إلى "أرسنال يُجهز عرضه الأول الرسمي من أجل ضم زاها الذي يريد الرحيل بالفعل من بالاس".

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ويلفريد زاها يريد الرحيل من كريستال بالاس، ويرغب في البقاء في لندن والمشاركة في بطولة أوروبية الموسم المقبل، وفقا لـ سكاي.

صعوبة صفقة زاها تكمن في مطالب كريستال بالاس الذي لن يستغنى عن صاحب الـ 26 عاما بمبلغ أقل من 80 مليون جنيه إسترليني.

كريستال بالاس لا يرغب في بيع زاها بمبلغ أقل من 80 مليون جنيه إسترليني، مع وجود نسبة 25% من قيمة الصفقة ستذهب إلى مانشستر يونايتد، وفقا لـ سكاي.

الإيفواري زاها الذي يشارك مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 في مصر، يرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى 2023.

وانضم زاها إلى بالاس قادما من مانشستر يونايتد في 2015 في صفقة بيع نهائي.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي بقميص بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

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