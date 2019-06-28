محدّث انتهت - تونس (1) مالي (1)

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 16:12

كتب : FilGoal

تونس - أنجولا

مهمة صعبة تنتظر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

تونس سقطت في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام أنجولا بهدف لمثله، بينما قدمت مالي أداء قويا ضربت به موريتانية برباعية مقابل هدف.

تونس في مهمة عسيرة من أجل الحفاظ على آمال التأهل، ورحلة نسور قرطاج الحقيقية تبدأ أمام نسور أخرى ولكن من مالي.

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انتهت

** ركلة حرة وتسديدة من الخزري تصطدم في دفاع مالي وتهز الشباك

** ق70 جووووووووووووووووووووووول وهبي الخزري وهدف التعادل

** ركلة ركنية من دياديه ساماسكيو حولت طريقها مباشرة إلى الشباك بسبب خطأ معز حسن

** ق60 هدف أول لمنتخب مالي في مرمى تونس بعد خطأ قاتل من معز حسن حارس المنتخب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8: أوووه وهبي خزري المتألق كاد يسجل أجمال أهداف البطولة بعدما لمح حارس مالي متقدما لكن تسديدته البعيدة لحق بها الحارس وتصدى لها.

ق4: تهديد تونسي اول من وهبي خزري لركلة حرة مباشرة ولكن العارضة تتصدى.

انطلاق اللقاء

منتخب تونس مصر 2019

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