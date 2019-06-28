محدّث الشوط الثاني - تونس (0) مالي (0)

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 16:12

كتب : FilGoal

تونس - أنجولا

مهمة صعبة تنتظر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

تونس سقطت في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام أنجولا بهدف لمثله، بينما قدمت مالي أداء قويا ضربت به موريتانية برباعية مقابل هدف.

تونس في مهمة عسيرة من أجل الحفاظ على آمال التأهل، ورحلة نسور قرطاج الحقيقية تبدأ أمام نسور أخرى ولكن من مالي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا. لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــــا.

________________________________________

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8: أوووه وهبي خزري المتألق كاد يسجل أجمال أهداف البطولة بعدما لمح حارس مالي متقدما لكن تسديدته البعيدة لحق بها الحارس وتصدى لها.

ق4: تهديد تونسي اول من وهبي خزري لركلة حرة مباشرة ولكن العارضة تتصدى.

انطلاق اللقاء

منتخب تونس مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب غينيا بيساو: نواجه بنين بنفس استراتيجية مباراة الكاميرون 4 دقيقة | مصر 2019
رسميا - أنطونيو فالنسيا ينضم إلى ليجيا دي كيتو 4 دقيقة | أمريكا
لوضع اللمسات الأخيرة على الموسم الجديد.. اللجنة الفنية للأهلي تجتمع بـ لاسارتي 16 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بنين: عودة سيسينيو هامة للغاية.. واللاعب: نلعب أمام غينيا بيساو دون ضغوط 51 دقيقة | مصر 2019
الشوط الثاني - تونس (0) مالي (0) ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك