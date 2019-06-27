يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كينيا وتنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية الشوط الأول

ق. 39 أوووووه التقدم سريعا لتنزانيا. سماتا مجددا يتقدم لتنزانيا مجددا. مر من الجهة اليسرى بمهارة وسدد من تحت الحارس مسجلا الثاني لبلاده.

ق. 38 جووووووووول التعادل لكينيا عن طريق ميشيل أولينجا. مخالفة نفذت داخل منطقة الزاء وكالعادة أخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعاه ميشيل أولينجا بخلفية مزدوجة في المرمى.

ق. 32 تبديل أول لكينيا بدخول جون أفريي وخروج فرانسيس كاهاتا نيامبورا

ق. 21 العارضة تمنع التعادل مرتين لكينيا. ركنية نفذت من الجهة اليسرى وأخطأ الحارس في التعامل معها لترتطم بالعارضة. وترتد إلى ميشيل أولينجا تابعها برأسية في العارضة أيضا لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 14 عيشي مانولا يتصدى ببراعة لتصويبة إيريك أوما.

ق. 11 عيشي مانولا حارس مرمى منتخب تنزانيا يتلقى العلاج بعد إصابته.

ق. 5 جووووول أول لتنزانيا عن طريق سايمون موسوفا. تصويبة من مبوانا سماتا تصدى لها الحارس، وتابعها موسوفا في المرمى الخالي.

بداية المباراة