محدّث انتهت - السنغال (0) - (1) الجزائر

الخميس، 27 يونيو 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

ساديو ماني - رياض محرز - السنغال - الجزائر

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** انتهت

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** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** رياض محرز كاد يسجل هدفا ولا أروع ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

** خطورة سنغالية كبيرة ولكن مرمى الجزائر في أمان

** لعبة ثنائية بين رياض محرز وسفيان فيجولي والأخير يرسل عرضية أرسل إلى البلايلي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك

** ق49 جووووووووووووووووووووووووووول يوسف البلايلي والهدف الأول لـ الجزائر في مرمى السنغال

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق43 بغداد كاد يهز شباك السنغال من رأسية مرت بجوار القائم بقليل

** ق40 الجزائر (0) - (0) السنغال

** نصف ساعة أولى واللعب منحصر في وسط الملعب

** 25 دقيقة والتعادل السلبي مازال مستمرا

** ماني يسدد أعلى المرمى تماما

** ق20 بطاقة صفراء لمدافع الجزائر جمال الدين بلعمري وركلة حرة خطيرة للسنغال

** حارس السنغال يتصدى لركلة يوسف البلايلي

** ق14 بطاقة صفراء أولى شيخ كوياتيه وركلة حرة خطيرة لـ الجزائر

** الجزائر (0) - (0) السنغال

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

مصر 2019 الجزائر السنغال

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