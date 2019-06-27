محدّث انتهت - السنغال (0) - (1) الجزائر
الخميس، 27 يونيو 2019 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر.
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** انتهت
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** رياض محرز كاد يسجل هدفا ولا أروع ولكن تسديدته مرت بجوار القائم
** خطورة سنغالية كبيرة ولكن مرمى الجزائر في أمان
** لعبة ثنائية بين رياض محرز وسفيان فيجولي والأخير يرسل عرضية أرسل إلى البلايلي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك
** ق49 جووووووووووووووووووووووووووول يوسف البلايلي والهدف الأول لـ الجزائر في مرمى السنغال
** انطلاق الشوط الثاني
** استراحة
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق43 بغداد كاد يهز شباك السنغال من رأسية مرت بجوار القائم بقليل
** ق40 الجزائر (0) - (0) السنغال
** نصف ساعة أولى واللعب منحصر في وسط الملعب
** 25 دقيقة والتعادل السلبي مازال مستمرا
** ماني يسدد أعلى المرمى تماما
** ق20 بطاقة صفراء لمدافع الجزائر جمال الدين بلعمري وركلة حرة خطيرة للسنغال
** حارس السنغال يتصدى لركلة يوسف البلايلي
** ق14 بطاقة صفراء أولى شيخ كوياتيه وركلة حرة خطيرة لـ الجزائر
** الجزائر (0) - (0) السنغال
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة