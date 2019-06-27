محدّث مباشر مصر 2019 – مدغشقر (0) بوروندي (0) دخول باولن فوافي

الخميس، 27 يونيو 2019 - 16:13

كتب : FilGoal

مدغشقر - غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مدغشقر وبوروندي، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

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ق. 49 تبديل أول لمدغشقر بدخول باولن فوافي بدلا من كارلوس أندريا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 ركنية لمدغقشقر يقابلها أندريا برأسية ويبعدها المدافع من على الخط.

ق. 17 عرضية خطيرة لمدغشقر يبعدها جوناثان ناهيمانا ويتابعها كارلوس أندريا لكن الحارس يتألق مرة أخرى

ق. 13 مخالفة لمدغشقر ينفذها كارلوس أندريا وينقذها جوناثان ناهيمانا حارس المرمى إلى ركنية.

بداية المباراة

مصر 2019 مدغشقر بوروندي

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