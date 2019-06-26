بالفيديو - القائم ينقذ مصر من هدف كونغولي

أنقذ قائم مرمى منتخب مصر الفراعنة من تلقي هدفا محققا من الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في إطار ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 10 حصل منتخب الكونغو على ركلة ركنية من الناحية اليمنى وتم إرسالها بشكل متقن ولم يستطع دفاع منتخب مصر تشتيتها.

ووصلت الكرة إلى مارسيل تيشيراند الذي سدد مباشرة لكن تصويبته ارتطمت بقائم مرمى المنتخب.

وارتقى محمد الشناوي عاليا وشتت الكرة بعيدا وحصل على خطأ.

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