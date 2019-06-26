انتهت - مصر (2) - (0) الكونغو الديمقراطية.. الفراعنة إلى دور الـ16

هذه ليلة الحسم، مصر لوضع خطوة في طريق تأهل متوقع في صدارة المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، تواجه الكونغو الديمقراطية التي تطمح لإصلاح مشوارها الذي بدأ بالخسارة من أوغندا.

طيور الكركي الأوغنديين يتصدرون المجموعة الأولى بـ4 نقاط من مباراتين أمام الفراعنة أصحاب الـ3 نقاط وزيمبابوي صاحبة النقطة من مباراتين، أما الكونغو الديمقراطية فتتذيل المجموعة.

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** نهاية المباراة بانتصار منتخب مصر بهدفين دون رد وضمان تأهله رسميا لدور الـ16

** ق90 أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

** ق87 إنذار لعلي غزال عقب تدخله بقوة على يوسف مولومبو

** ق84 التبديل الثالث لمنتخب مصر بمشاركة علي غزال بدلا من تريزيجيه

** ق83 تسديدة قوية من يانيك بولاسي لكنها مرت بجوار مرمى الشناوي بقليل

** تصدي رائع من الشناوي ولكن الحكم احتسب خطأ لصالح محمود علاء بعد تدخل قوي من لاعب الكونغو وتوقف اللعب لدقائق

** ق70 إنذار للنني عقب تدخله بقوة على لاعب الكونغو

** ق69 مشاركة وليد سليمان بدلا من عبد الله السعيد في ثاني تبديلات مصر

** ق68 كوكا كاد يسجل ولكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج

** ق64 مشاركة يانيك بولاسي بدلا من ميرفيلي بوبي

** ق59 التبديل الأول لمنتخب مصر لمنتخب مصر بمشاركة كوكا بدلا من مروان محسن

** ق58 إنذار لموزينجا عقب تدخله بقوة على عبد الله السعيد

** ق55 محاولات من الكونغو لتسجيل هدف تقليص الفارق

** انطلاق الشوط الثاني

** مصر (2) - (0) الكونغو الديمقراطية

** نهاية الشوط الأول

** انطلاقة ولا أروع من تريزيجيه وتمريرة إلى صلاح الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بطريقة ولا أروع في الشباك

** ق43 جوووووووووووووووووووووووووووووول صلاح والهدف الثاني لـ مصر

** ق40 العارضة تنقذ مرمى منتخب مصر مرة أخرى من هدف أول محقق لـ الكونغو الديمقراطية عن طريق جوناثان بولنجي

** ق30 مصر (1) - (0) الكونغو الديمقراطية

** عرضية من صلاح ورأسية من المحمدي اصطدمت في يد مدافع الكونغو الديمقراطية قبل أن تعود للمحمدي الذي وضعها في الشباك

** ق23 جوووووووووووووووووووووووووووووول أحمد المحمدي والهدف الأول لمنتخب مصر

** ربع ساعة أولى والنتيجة لم تتغير.

** ق10 العارضة تنقذ الشناوي ومنتخب مصر من هدف أول محقق لـ الكونغو الديمقراطية

** انفراد تام وتسديدة ولكن مدافع الكونغو الديمقراطية يبعدها في اللحظة الأخيرة إلى ركنية لم تُشكل أي خطورة.

** ق4 محمد صلاح يهدر هدفا محققا لـ مصر أمام الكونغو الديمقراطية

** مصر (0) - (0) الكونغو الديمقراطية

** انطلاق المباراة