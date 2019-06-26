بي بي سي: دي ليخت ليس لديه سوى عرضا وحيدا من يونايتد.. ومشكلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - أياكس - توتنام

إلى أين ينتقل ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام في الانتقالات الصيفية الجارية؟

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا من الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين والذي قال إن دي ليخت ليس لديه أي عروض رسمية في الوقت الحالي سوى من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير "ولكن المشكلة تكمن في أن دي ليخت يرفض فكرة الانتقال إلى يونايتد".

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وربطت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة المدافع الهولندي بالانتقال إلى برشلونة لمزاملة فرينكي دي يونج الذي انضم للفريق الكتالوني قادما من أياكس.

ذلك قبل أن تشير بعض التقارير إلى أن يوفنتوس يريد ضم اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما.

وتوج دي ليخت في الموسم الماضي مع أياكس بلقبي الدوري والكأس وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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