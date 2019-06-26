صدام قوي يجمع المنتخب النيجيري مع نظيره الغيني في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا.

غينيا تسعى للتعويض بعد التعادل 2-2 مع مدغشقر، فيما فازت نيجيريا على بوروندي بهدف نظيفة وتأمل في الانتصار لحجز مقعدها في الدور التالي.

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نهاية الشوط الأول

ق2: تهديد أول من الأفيال الوطنية وتسديدة تصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق اللقاء