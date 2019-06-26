محدّث استراحة مصر 2019 - نيجيريا (0) غينيا (0).. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

إيوبي - أوديون إيجالو - نيجيريا - بوروندي

صدام قوي يجمع المنتخب النيجيري مع نظيره الغيني في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا.

غينيا تسعى للتعويض بعد التعادل 2-2 مع مدغشقر، فيما فازت نيجيريا على بوروندي بهدف نظيفة وتأمل في الانتصار لحجز مقعدها في الدور التالي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا.

____________________

نهاية الشوط الأول

ق2: تهديد أول من الأفيال الوطنية وتسديدة تصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق اللقاء

منتخب نيجيريا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

استراحة مصر 2019 - نيجيريا (0) غينيا (0).. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر 2019
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا ساعة | مصر 2019
بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده ساعة | مصر 2019
التشكيل - إيجالو يقود هجوم نيجيريا ضمن 5 تغييرات.. وعودة نابي كيتا لوسط غينيا ساعة | مصر 2019
اختر التشكيل التاريخي لـ مصر عبر بطولات أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
ريفالدو يهاجم فان جال بسبب ميسي ونيمار 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك