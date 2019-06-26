لعبة تفاعلية - أنت الكوتش.. اكتب تعليماتك لنجوم مصر قبل مواجهة الكونغو

لو كنت المدير الفني لمنتخب مصر. ما هي تعليماتك لمروان محسن ومحمد صلاح والنني وطارق حامد وكل لاعب في الكتيبة؟

تستطيع كتابة تعليماتك لكل لاعب في صفوف الفراعنة قبل الموقعة المرتقبة ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا.

اضغط على هذا الرابط.. اختار اللاعب الذي ترغب في توصيل رسالة له، واكتب ما يحلو لك.