انتهت أمم إفريقيا - غانا (2)-(2) بنين.. بداية غير موفقة للنجوم السوداء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غانا وبنين التي تقام في ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة السادسة.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق63: جووووووووووول منتخب بنين يدرك التعادل بهدف جميل بالكعب من مايكل بوتي داخل منطقة الجزاء.

ق55: الطرد الأول في البطولة.. الإنذار اثاني لجون بوي لاعب منتخب غانا بسبب إضاعة الوقت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم غانا بهدفين لهدف.

ق43: جوووووووووووول الهدف الثاني لغانا عن طريق جوردان أيو بتسديدة رائعة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

ق10: جووووووووول أندري أيو يدرك التعادل لغانا بتسديدة رائعة للغاية.

ق2: جوووووووووول مايكل بوتي يسجل الهدف الأول لبنين بشكل سريع جدا إثر انفراد ومرواغة رائعة.

انطلاق المباراة.