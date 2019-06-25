ناجي: أداء الشناوي أمام زيمبابوي رائع "حارس المرمى عصب الفريق في الكرة الحديثة"

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في المباراة التي انتهت بالفوز على زيمبابوي بهدف في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وصرح ناجي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الشناوي أدى مباراة رائعة ضد زيمبابوي، وسعيد بالحراس وعملهم وعلاقتهم الإنسانية فيما بينهم فهي رائعة".

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب: "لقد تصدى الشناوي لفرصة مؤكدة في الشوط الأول وساعدنا على الفوز هو وكل زملائه".

وواصل "مع خطط اللعب ودراسة كل منافس للآخر تظهر ثغرات تضع الحراس في مواقف، فهم يعملون ولا يكتفون بمشاهدة المباراة فقط".

وتابع "قديما كان يقال إن حارس المرمى نصف الفريق، ولكنه أصبح عصب الفريق في الكرة الحديثة، وله أدوار أخرى في التكتيك وبداية اللعب والتنظيم ودوره يتغير حسب خطة اللعب فكل طريقة لها تمركز معين ليسهل على نفسه الأداء مما يصب في صالح الفريق بشأن تمركزه حسب اتجاه الهجمة وكيفية العمل مع لاعب الوسط، كما يوجه زملائه لالتقاط الكرة الثانية".

وشدد أحمد ناجي "من لديه حارس مرمى جيد يصنع الفارق كثيرا".

وعن تقييمه للمباريات الأولى لكأس الأمم، أتم أحمد ناجي "نسعى لأداء أفضل أمام الكونغو الديمقراطية خاصة أن كرة القدم اختلفت عن معايير الماضي فالكل يتحسن ويتطور، ورأينا بوروندي تؤدي بقوة ضد نيجيريا إحدى القوى العظمى بإفريقيا وكذلك المغرب تفوز على ناميبيا بهدف عكسي، لذا نحن مطالبون بالتركيز وبذل أقصى جهد".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.









































































































































































































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