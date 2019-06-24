صواريخ مالي تدمر موريتانيا

ظهور أول غير جيد، لكن يشكرون عليه. موريتانيا تتلقى خسارة كبيرة أمام مالي في الظهور الأول تاريخيا في أمم إفريقيا.

فاز منتخب مالي على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد السويس الجديد.

وصف المباراة

بداية سريعة

بدأ المنتخب الموريتاني اللقاء بقوة، وبهدف مباغتة المنتخب المالي.

وفي الدقيقة الأولى سدد إسماعيل دياكيتي كرة قوية، لكنها علت المرمى بقليل.

وكان التهديد الثاني في الدقيقة الخامسة. أداما با ضغط على ديجيجي ديارا حارس مالي وكاد يسجل الهدف الأول.

مالي تبدأ حملتها

وكان الرد المالي في الدقيقة التاسعة. سدد عبدولاي ديابي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن فوق مرمى موريتانيا بقليل.

استمر الضغط المالي في تلك الفترة من اللقاء، وسدد أداما تراوري كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق المرمى في الدقيقة الـ21.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ36. تصويبة صاروخية من عبدولاي ديابي ستنافس على جائزة الأجمل، سكنت المقص الأيسر لحارس موريتانيا.

هدف ⚽️ ديابي يفتتح التسجيل لمالي من يسارية قوية في زاوية صعبة على الحارس الموريتاني!



🇲🇷 0 - 1 🇲🇱#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/kvpFLauoUz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

وفي الدقيقة الـ44 تحصل منتخب مالي على ركلة جزاء، لينفذها موسى ماريجا بنجاح في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم مالي بهدفين مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

بعدما قضى الشوط الأول على مقاعد البدلاء، لجأ كورنتين مارتينز مدرب موريتانيا لإشراك الشيخ مولاي أحمد "كابتن بسام" بدلا من إبراهيما كوليبالي.

قتل المباراة

واستمر سوء الحظ لمنتخب موريتانيا، فتعرض هارونا أبو ديمبا لإصابة، خرج على إثرها مصابا وشارك مصطفى دياو بدلا منه في الدقيقة الـ52.

ثم قتل أداما تراوري المباراة تماما في الدقيقة الـ55. تصويبة جديدة من المتألق أداما تراوري نوس، يسجل منها الهدف الثالث في شباك موريتانيا.

الهدف الثالث جعل محمد مجسوبة مدرب مالي يطمئن للنتيجة، فدفع بالثنائي موسى دومبيا وأداما تراوري في الدقيقة الـ61 بدلا من موسى دجينبو وأداما تراوري نوس.

استفاقة موريتانية

منتخب موريتانيا استفاق من ثباته، وبدأ يشكل الخطورة على مرمى مالي.

أداما با انفرد بمرمى مالي في الدقيقة الـ70 وراوغ الحارس، لكن مولاي واجي مدافع مالي عاد وأنقذ الكرة من أمام با في اللحظة الأخيرة.

الضغط الموريتاني استمر، وفي الدقيقة الـ71، تحصل إسماعيل دياكيتي على ركلة جزاء.

ونفذ الحسن العيد ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل أول هدف في تاريخ منتخب موريتانيا في البطولة.

عودة المد المالي

عاد المد المالي الهجومي. وفي الدقيقة الـ72 سجل البديل أداما تراوري هدفا رابعا رائعا لمالي من تصويبة رائعة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

التبديل الثالث لمنتخب موريتانيا كان في الدقيقة الـ80، فشارك عبدولاي بلايي بدلا من خاسا كامارا.

منتخب موريتانيا ضغط مجددا على مالي في محاولى لتقليص الفارق، لكن محاولاتهم لم تجد نفعا، لينتهي اللقاء بفوز مالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز، ارتقى منتخب مالي لصدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند لا شيء من النقاط.

ويلتقي المنتخب المالي في الجولة المقبلة مع تونس يوم الثلاثاء المقبل، في حين يلعب منتخب موريتانيا مع أنجولا في نفس اليوم.