محدّث مباشر – تونس (0) - (0) أنجولا.. سيطرة من نسور قرطاج

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

وهبي الخزري - تونس - بنما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي تونس وأنجولا التي تقام في ملعب السويس الجديد في إطار الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الخامسة.

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ق10: حتى الآن لا توجد أي فرص خطيرة في المباراة وسط محاولات من تونس لتهديد مرمى أنجولا في ظل سيطرتهم على اللقاء واعتماد أنجولا على المرتدات.

ق5: ضغط من منتخب تونس لكن دون تهديد حقيقي لمرمى أنجولا حتى الآن.

انطلاق المباراة.

تونس أنجولا مصر 2019

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