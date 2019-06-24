محدّث انتهت - تونس (1) - (1) أنجولا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

يوسف لمساكني يسجل ويحتفل بهدف تونس في أنجولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي تونس وأنجولا التي تقام في ملعب السويس الجديد في إطار الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الخامسة.

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انتهت

3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

ق73: جووووووووول التعادل لأنجولا عن طريق داجمالا كامبوس.

ق68: التبديل الأول لتونس بمشاركة فرجاني ساسي بدلا من غيلان الشعلالي.

ق55: مازالت النتيجة تشير لتقدم منتخب تونس بهدف دون رد ومحاولات من أنجولا لتهديد مرمى النسور.

التبديل الأول لأنجولا بمشاركة جيرالدو بدلا من ستلفيو كروز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تونس بهدف دون رد.

ق33: جوووووووووول الهدف الأول لتونس عن طريق يوسف المساكني.

ق32: ركلة جزاء لمنتخب تونس بعج عرقلة مدافع أنجولا لنعليم السليتي.

ق21: أحد أخطر الفرص في اللقاء حتى الآن تسديدة قوية من ويلسون إدواردو مرت بجوار مرمى تونس بقليل.

ق10: حتى الآن لا توجد أي فرص خطيرة في المباراة وسط محاولات من تونس لتهديد مرمى أنجولا في ظل سيطرتهم على اللقاء واعتماد أنجولا على المرتدات.

ق5: ضغط من منتخب تونس لكن دون تهديد حقيقي لمرمى أنجولا حتى الآن.

انطلاق المباراة.

تونس أنجولا مصر 2019

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