تشكيل أنجولا – جيرالدو بديل أمام تونس

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

منتخب أنجولا

أعلن سرديان فاسيليفيتش مدرب منتخب أنجولا تشكيل فريقه لمواجهة تونس في أمم إفريقيا.

منتخب أنجولا يواجه تونس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد جيرالد ودا كوستا جناح النادي الأهلي على مقاعد بدلاء أنجولا خلال اللقاء.

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من جهة أخرى، يبدأ ويلسون إدواردو في خط هجوم أنجولا للقاء.

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس: توني كابراكا.

الدفاع: برونو جاسبار – داني ماسونجا – باستوت جاسينتو.

الوسط: ستليفو كروز – هيرنيلسون كارمو – سالومات تروكو.

أمامهم: ويلسون إدواردو – داجمالا كامبوس – ماتيوس دا كوستا.

الهجوم: فريدي باليندي.

مصر 2019 أنجولا

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