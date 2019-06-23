محدّث انتهت – الجزائر (2) - (0) كينيا
الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب الجزائر أمام منتخب كينيا.
اضغط هنا لمعرفة التشكيل ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
منتخب السنغال افتتح مباريات المجموعة الثالثة بالانتصار على تنزانيا 2-0، فماذا يفعل الجزائر؟
انتهت
** ق80 أندي دولور يشارك بدلا من بغداد بونجاح. تغييرات الجزائر انتهت
** ق74 ياسين براهيمي يشارك بدلا من يوسف البلايلي
** ق70 التغيير الأول للجزائر.. مهدي عبيد بدلا من عدلان قديورة.
** الاستحواذ: الجزائر 63% كينيا 37%
** مرور ساعة من اللعب دون أي خطورة من منتخب كينيا على مرمى الجزائر
** سيطرة الجزائر مستمرة على المباراة
** انطلاق الشوط الثاني
** الجزائر (2) - (0) كينيا
** نهاية الشوط الأول
** عرضية أرضية يستقبلها محرز بتسديدة قوية في الشباك.. الجزائر تبدأ بقوة
** ق43 جووووووووووووووول رياض محرز والهدف الثاني لـ الجزائر في مرمى كينيا
** ق34 جووووووووووووووول بغداد بونجاح والهدف الأول لـ الجزائر من علامة الجزاء
** ق32 ركلة جزاء للجزائر بعد سقوط يوسف عطال داخل منطقة الجزاء.
** ق20 فرصة أولى خطيرة لمنتخب الجزائر عن طريق يوسف البلايلي ولكن تسديدة الاخير يتصدى لها حارس كينيا.
** طوفان الجزائر يبدأ وفرص متتالية على مرمى كينيا
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة