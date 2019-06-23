يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب الجزائر أمام منتخب كينيا.

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منتخب السنغال افتتح مباريات المجموعة الثالثة بالانتصار على تنزانيا 2-0، فماذا يفعل الجزائر؟

انتهت

** ق80 أندي دولور يشارك بدلا من بغداد بونجاح. تغييرات الجزائر انتهت

** ق74 ياسين براهيمي يشارك بدلا من يوسف البلايلي

** ق70 التغيير الأول للجزائر.. مهدي عبيد بدلا من عدلان قديورة.

** الاستحواذ: الجزائر 63% كينيا 37%

** مرور ساعة من اللعب دون أي خطورة من منتخب كينيا على مرمى الجزائر

** سيطرة الجزائر مستمرة على المباراة

** انطلاق الشوط الثاني

** الجزائر (2) - (0) كينيا

** نهاية الشوط الأول

** عرضية أرضية يستقبلها محرز بتسديدة قوية في الشباك.. الجزائر تبدأ بقوة

** ق43 جووووووووووووووول رياض محرز والهدف الثاني لـ الجزائر في مرمى كينيا

** ق34 جووووووووووووووول بغداد بونجاح والهدف الأول لـ الجزائر من علامة الجزاء

** ق32 ركلة جزاء للجزائر بعد سقوط يوسف عطال داخل منطقة الجزاء.

** ق20 فرصة أولى خطيرة لمنتخب الجزائر عن طريق يوسف البلايلي ولكن تسديدة الاخير يتصدى لها حارس كينيا.

** طوفان الجزائر يبدأ وفرص متتالية على مرمى كينيا

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة