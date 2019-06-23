انتهت أمم إفريقيا - السنغال (2)-(0) تنزانيا.. فوز أول لـ أسود التيرانجا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

كيتا بالدي - السنغال - تنزانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ضد تنزانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 والتي تقام بملعب الدفاع الجوي.

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نهاية المباراة بفوز السنغال 2-صفر

ق 85: فرصة خطيرة للسنغال لتسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية من إسماعيلا سار تمر جوار القائم

ق 73: التغيير الأول للسنغال بخروج كيتا بالدي ونزول سادا تيوب

ق 64: جووووووووول هدف ثاني صاروخي للسنغال بتسديدة قوية من دياتا من خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: إنذار حكيم ماكامي لاعب تنزانيا بعد دخول قوي على نيانج مهاجم السنغال

ق 34: الحكم يلغي الهدف الثاني للسنغال بعدما لمست الكرة يد كوياتي

ق 32: كيتا بالدي يهدر الثاني

ق 27: جووووول كيتا بالدي يسجل الهدف الأول للسنغال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 24: التغيير الأول للسنغال بخروج ساليف سانيه ونزول شيخ كوياتي

ق 20: إصابة قوية في الكاحل تعرض لها ساليف سانيه مدافع السنغال

ق 19: ارتباك في دفاع تنزانيا والحارس الذي فشل في الإمساك بكرة سهلة ليستغلها نيانج ويتدخل ويخطف الكرة قبل أن يعود الدفاع ويبعدها

ق 13: بطاقة صفراء لبابا نداي لاعب وسط السنغال بعد تدخل قوي على لاعب تنزانيا

ق 6: مرة ثانية نيانج ينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك الخارجية مهدرا فرصة سهلة للغاية

ق 3: هجمة خطيرة من السنغال في بداية المباراة عن طريق نياج الذي انفرد بالمرمى لكن الحارس أبعد الكرة ثم تابعها إسماعيل سار وتخرج الكرة إلى ركلة مرمى

انطلاق المباراة

الأمم الإفريقية السنغال تنزانيا

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