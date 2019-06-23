يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب وناميبيا في افتتاح مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق88 البديل إيتاموانا كيمويني يسجل في مرماه بعد عرضية حكيم زياش من ركلة حرة مباشرة

ق79 نزول خالد بوطيب بدلا من يوسف النصيري

ق72 سدد زياش كرة رائعة واصطدمت بمدافعي ناميبيا لتغالط حارس المرمى كازوبا لكنه برد فعل رائع أنقذها بقدمه اليمنى

ق70 كريم الأحمدي بدلا من يوسف آيت بن ناصر

ق58 نزول سفيان بوفال بدلا من المهدي بوربيعة

ق52 تسديدة قوية من حكيم زياش من خارج منطقة الجزاء ولا كان تصدي سهل لحارس مرمى ناميبيا

ق46 بداية سريعة للمنتخب المغربي وعرضية رائع من نور الدين أمرابط لكن مدافع ناميبيا ينقذها لركلة ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 دقيقة وقت بدل من الضائع

ق30 مرور نصف ساعة ولا خطورة حقيقية على المرميين

ق20 جماهير المغرب تهتف لشهداء نادي الزمالك

ق10 تسديدة قوية من نبيل درار ينقذها لويد كازوبا حارس مرمى ناميبيا ويحولها لركنية

انطلاق المباراة