بالفيديو - البرازيل تسحق بيرو.. وفنزويلا تلحق بها في ربع نهائي كوبا أمريكا

سحقت البرازيل ضيفتها بيرو بخمسة أهداف دون رد يوم السبت لتنتزع صدارة المجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2019، وتأهلت معها فنزويلا إلى الدور ربع النهائي بإسقاط بوليفيا بنتيجة 3-1.

ونالت البرازيل من شباك بيرو مبكرا بهدف في الدقيقة 12 سجله كاسيميرو لاعب ريال مدريد، واستغل روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول خطأ حارس بيرو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وواصل إيفرتون سوسا تألقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة في ملعب أرينا كورينثيانز، وأحرز الهدف الرابع اللاعب المخضرم داني ألفيش في الدقيقة 53.

وسجل ويليان الهدف الخامس في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة وكاد جابريل جيسوس يسجل الهدف السادس لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 94.

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وفي نفس التوقيت وفي مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل، انتصرت فنزويلا على بوليفيا.

سجل داروين ماتشيز لاعب نادي أودينيزي الإيطالي هدفين في الدقيقتين 2 و55 وأحرز زميله جوزيف مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 86 ومسجل هدف بوليفيا الوحيد كان ليونيل جاستينيانو في الدقيقة 82.

وتوقف رصيد بيرو عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة منتظرة نتائج الجولة الأخيرة في المجموعتين الثانية والثالثة أملا في التأهل للدور ربع النهائي.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 7 نقاط وخلفها مباشرة فنزويلا ورصيدها 5 نقاط.

ويصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

وتلعب البرازيل في الدور ربع النهائي يوم الخميس أمام ثالث المجموعة الثانية أو ثالث المجموعة الثالثة، بينما تواجه فنزويلا يوم الجمعة وصيف المجموعة الثانية والذي سيكون الأرجنتين أو قطر أو باراجواي.

وإذا تأهلت بيرو فإنها ستلعب يوم السبت أمام بطل المجموعة الثالثة والذي سيكون تشيلي أو أوروجواي.