محدّث انتهت مصر 2019 - نيجيريا 1 بوروندي 0.. فوز صعب للنسور

السبت، 22 يونيو 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

نيجيريا - بوروندي - الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي

تابع مباشرة مباراة بوروندي ونيجيريا يوم السبت في افتتاح كأس إفريقيا 2019 على ملعب الإسكندرية.

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انتهت المباراة

ق77: إيجالو جووووول أول لنيجيريا

ق58: التبديل الثاني لنيجيريا، دخول أحمد موسى بدلا من جون أوبي ميكيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: نزول أوازييم بدلا من شيهو لاعب نيجيريا الذي تعرض لإصابة

ق14: سيدريك أميسي لاعب بوروندي ينفرد بمرمى نيجيريا ويسدد لكن الحارس يتصدى لفرصة خطيرة

بداية المباراة على استاد الإسكندرية

المباراة تنطلق بعد قليل

نيجيريا بوروندي كأس إفريقيا

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