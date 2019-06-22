محدّث انتهت مصر 2019 - نيجيريا 1 بوروندي 0.. فوز صعب للنسور
السبت، 22 يونيو 2019 - 18:52
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بوروندي ونيجيريا يوم السبت في افتتاح كأس إفريقيا 2019 على ملعب الإسكندرية.
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انتهت المباراة
ق77: إيجالو جووووول أول لنيجيريا
ق58: التبديل الثاني لنيجيريا، دخول أحمد موسى بدلا من جون أوبي ميكيل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: نزول أوازييم بدلا من شيهو لاعب نيجيريا الذي تعرض لإصابة
ق14: سيدريك أميسي لاعب بوروندي ينفرد بمرمى نيجيريا ويسدد لكن الحارس يتصدى لفرصة خطيرة
بداية المباراة على استاد الإسكندرية
المباراة تنطلق بعد قليل