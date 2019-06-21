محدّث مباشر – افتتاح أمم إفريقيا.. مصر ضد زيمبابوي.. حكيم يشعل الأجواء قبل الانطلاق

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

أهلا بكم في مصر. أهلا بكم في أمم إفريقيا 2019.

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2019 ينطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة.

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ويلي الافتتاح انطلاق أولى مواجهات البطولة بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في العاشرة مساءً.

** حكيم يُشعل مدرجات استاد القاهرة قبل انطلاق حفل افتتاح أمم إفريقيا

** تشكيل زيمببوي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات

** مدرجات استاد القاهرة على أعتاب الامتلاء تماما

** الجماهير المصرية تتوافد على مدرجات استاد القاهرة.

مصر 2019 أمم إفريقيا مصر زيمبابوي

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