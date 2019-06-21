محدّث انتهت - مصر (1) - (0) زيمبابوي
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل مصر وزيمبابوي ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
** انتهت
** 4 دقائق على النهاية
** حارس زيمبابوي البديل ينقذ مرماه من هدف لـ صلاح
** دقائق أخيرة متبقية
** ق80 خروج تريزيجيه ومشاركة دونجا
** تغيير اضطراري لـ زيمبابوي. خروج حارس المرمى أدموري سيباندا ومشاركة إلفيس تشيبيزيزي
** ق70 خروج عبد الله السعيد ومشاركة عمرو وردة
** ق60 خروج مروان محسن ومشاركة وليد سليمان
** فرصة خطيرة لـ المنتخب عن طريق صلاح ولكن دفاع زيمبابوي يبعد الخطورة
** انطلاق الشوط الثاني
** مصر (1) - (0) زيمبابوي
** نهاية الشوط الأول
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** لعبة ثنائية بين أيمن أشرف وتريزيجيه والأخير يهز الشباك ببطن القدم ويتقدم لـ مصر في مرمى زيمبابوي
** ق41 جووووووووووووووووووووووووووووووول تريزيجيه والهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى زيمبابوي
** ق36 الشناوي يتألق أمام فرصة خطيرة لـ زيمبابوي ويبعدها لـ ركلة ركنية مرت بسلام
** حجازي يستعد للمغادرة بسبب الإصابة
** مرور نصف ساعة من عمر المباراة والتعادل السلبي مازال مستمرا
** فرصة جديدة من صلاح ولكن دفاع زيمبابوي يبعد خطورة الفراعنة
** ق20 مصر (0) - (0) زيمبابوي
** ق11 تسديدة خطيرة من عبد الله السعيد ولكن فوق العارضة بقليل.. خطورة كبيرة لمنتخب مصر
** ق7 لعبة رائعة بين الرباعي صلاح وعبد الله ومروان وتريزيجيه ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى
** ق1 ضغط مبكر سريع من منتخب مصر على مرمى زيمبابوي
** مصر (0) - (0) زيمبابوي
** انطلاق المباراة
** تعديل على تشكيل منتخب مصر: أيمن أشرف بدلا من أحمد أيمن منصور.
** بعد قليل انطلاق المباراة