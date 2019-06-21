محدّث انتهت - مصر (1) - (0) زيمبابوي

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

من احتفال تريزيجيه بهدف في مرمى زيمبابوي - الصور من حساب الاتحاد الإفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

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** انتهت

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** 4 دقائق على النهاية

** حارس زيمبابوي البديل ينقذ مرماه من هدف لـ صلاح

** دقائق أخيرة متبقية

** ق80 خروج تريزيجيه ومشاركة دونجا

** تغيير اضطراري لـ زيمبابوي. خروج حارس المرمى أدموري سيباندا ومشاركة إلفيس تشيبيزيزي

** ق70 خروج عبد الله السعيد ومشاركة عمرو وردة

** ق60 خروج مروان محسن ومشاركة وليد سليمان

** فرصة خطيرة لـ المنتخب عن طريق صلاح ولكن دفاع زيمبابوي يبعد الخطورة

** انطلاق الشوط الثاني

** مصر (1) - (0) زيمبابوي

** نهاية الشوط الأول

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** لعبة ثنائية بين أيمن أشرف وتريزيجيه والأخير يهز الشباك ببطن القدم ويتقدم لـ مصر في مرمى زيمبابوي

** ق41 جووووووووووووووووووووووووووووووول تريزيجيه والهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى زيمبابوي

** ق36 الشناوي يتألق أمام فرصة خطيرة لـ زيمبابوي ويبعدها لـ ركلة ركنية مرت بسلام

** حجازي يستعد للمغادرة بسبب الإصابة

** مرور نصف ساعة من عمر المباراة والتعادل السلبي مازال مستمرا

** فرصة جديدة من صلاح ولكن دفاع زيمبابوي يبعد خطورة الفراعنة

** ق20 مصر (0) - (0) زيمبابوي

** ق11 تسديدة خطيرة من عبد الله السعيد ولكن فوق العارضة بقليل.. خطورة كبيرة لمنتخب مصر

** ق7 لعبة رائعة بين الرباعي صلاح وعبد الله ومروان وتريزيجيه ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى

** ق1 ضغط مبكر سريع من منتخب مصر على مرمى زيمبابوي

** مصر (0) - (0) زيمبابوي

** انطلاق المباراة

** تعديل على تشكيل منتخب مصر: أيمن أشرف بدلا من أحمد أيمن منصور.

** بعد قليل انطلاق المباراة

مصر 2019 أمم إفريقيا مصر زيمبابوي

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