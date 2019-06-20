المران الأخير.. تدريبات سرية لمصر استعدادا لزيمبابوي

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا للقاء زيمبابوي غدا الجمعة في استاد القاهرة في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

واستمر المران الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية لساعتين وحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار المنافسات الإفريقية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيري أن يكون المران سريا حفاظا على تركيز كل اللاعبين.

ويلعب منتخب مصر مع زيمبابوي في المجموعة الأولى بجوار كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

يذكر أن منتخب مصر كان قد زار استاد القاهرة اليوم الخميس وتجول في أرضية ملعبه استعدادا لمواجهة زيمبابوي.

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كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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