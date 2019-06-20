خاص مصر 2019 – تجول داخل غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي
الخميس، 20 يونيو 2019 - 22:45
كتب : FilGoal
تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 بمواجهة منتخب مصر ومنافسه زيمبابوي في الجولة الأولى من البطولة.
الآن بإمكانك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر ومشاهدة أفلام وثائقية عن تتويج الفراعنة ببطولات كأس إفريقيا السابقة.
هذا بالإضافة للاستمتاع بأفضل أهداف نجم مصر وليفربول محمد صلاح واسترجاع أفضل أهداف الفراعنة في تاريخ البطولة.
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