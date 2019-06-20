تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 بمواجهة منتخب مصر ومنافسه زيمبابوي في الجولة الأولى من البطولة.

الآن بإمكانك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر ومشاهدة أفلام وثائقية عن تتويج الفراعنة ببطولات كأس إفريقيا السابقة.

هذا بالإضافة للاستمتاع بأفضل أهداف نجم مصر وليفربول محمد صلاح واسترجاع أفضل أهداف الفراعنة في تاريخ البطولة.

اضغط هنا للذهاب الآن إلى غرفة خلع ملابس منتخب مصر.