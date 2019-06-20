خاص مصر 2019 – تجول داخل غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي

الخميس، 20 يونيو 2019 - 22:45

كتب : FilGoal

غرفة ملابس مصر

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 بمواجهة منتخب مصر ومنافسه زيمبابوي في الجولة الأولى من البطولة.

الآن بإمكانك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر ومشاهدة أفلام وثائقية عن تتويج الفراعنة ببطولات كأس إفريقيا السابقة.

هذا بالإضافة للاستمتاع بأفضل أهداف نجم مصر وليفربول محمد صلاح واسترجاع أفضل أهداف الفراعنة في تاريخ البطولة.

اضغط هنا للذهاب الآن إلى غرفة خلع ملابس منتخب مصر.

مصر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

ديلي ميل: تريزيجيه ضمن 7 لاعبين يجب متابعتهم في أمم إفريقيا 19 دقيقة | مصر 2019
لاعب أرسنال السابق: ماني سيتفوق على صلاح لأن السنغال أفضل من مصر 25 دقيقة | مصر 2019
سبورت: كوتينيو حل برشلونة لضم نيمار 41 دقيقة | أوروبا
صلاح أغلى لاعب في كأس إفريقيا ساعة | مصر 2019
الهيكل الإداري اكتمل.. ماسارا مديرا رياضيا لـ ميلان ساعة | أوروبا
مدرب نيجيريا: مصر أكثر فريق أريد تجنبه.. وميكيل: جئنا للتتويج ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا 4 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

قد ينال إعجابك