رسميا - برشلونة يتعاقد مع نجل وكيل دي يونج

الخميس، 20 يونيو 2019 - 21:12

كتب : إسلام أحمد

مايك فان بيجين - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم الهولندي مايك فان بيجين إلى صفوف الفريق الثاني، بعد ضم مواطنه لودوفيت ريس.

الظهير الأيمن انضم لصفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي لصالح بريدا الهولندي تحت 21 عاما.

فان بيجين وفقا لموقع "سبورت" الإسباني هو نجل وكيل اللاعب الهولندي فرينيكي دي يونج الذي انضم لصفوف برشلونة بدءا من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو من صفوف أياكس الهولندي.

وتواجد الظهير البالغ 20 عاما صباح اليوم مع جوسيب سيجورا المدير الرياضي وجوزيه ماري باكيرو وجيرييميو آمور رئيس قطاع الشباب عقب توقيع العقود.

واجتاز اللاعب المنضم في صفقة انتقال حر إلى صفوف الفريق الكتالوني لمدة موسمين وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسبق لمايك أن لعب لأندية فيليم تو تيلبورج وإيندهوفن.

وكان فريق برشلونة بي قد ضم سابقا مواطنه لودوفيت ريس من صفوف جرونينجن الهولندي. (للإطلاع أكثر على اللاعب).

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