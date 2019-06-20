خاص فيديو في الجول - كيف تصل إلى ملاعب أمم إفريقيا بالمحافظات

الخميس، 20 يونيو 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

كيفية الوصول إلى ملاعب المحافظات

نفسك تشوف منتخبات تونس ونيجيريا والكاميرون وغانا من الملعب؟ أمامك عدة طرق لتحقيق ذلك.

ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية تستضيف عدة مباريات في البطولة.

مجموعة السويس بها تونس وموريتانيا ومالي وأنجولا، أما الإسماعيلية فبها الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، وأخيرا الأسكندرية يلعب بها نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - أجمل أهداف مصر في كأس إفريقيا فيديو في الجول – الـVAR وقوانين التحكيم الجديدة ضمن أشياء سنراها لأول مرة في أمم إفريقيا فيديو في الجول – أشياء سنراها لأول مرة في إخراج مباريات أمم إفريقيا فيديو في الجول – الإنترنت أهم اختراع في التاريخ يخدم أمم إفريقيا 2019

لمعرفة كيفية الوصول إلى هذه الملاعب بأسهل الطرق شاهد الفيديو التالي.

لمعرفة كيفية الوصول إلى ملاعب القاهرة (استاد القاهرة - السلام - الدفاع الجوي) شاهد الفيديو التالي.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا

مصر 2019 ألقاب منتخبات أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في بيان رسمي - الأمن يحدد ضوابط دخول ملاعب أمم إفريقيا 3 دقيقة | مصر 2019
فيصل فجر: مستعد للموت في الملعب من أجل المغرب.. والنهائي هدفنا 25 دقيقة | مصر 2019
مهاجم زيمبابوي متحديا: نرغب في الوصول للنهائي.. لماذا لا نفعل مثل أياكس؟ 41 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول - كيف تصل إلى ملاعب أمم إفريقيا بالمحافظات ساعة | مصر 2019
حراسة خاصة لرياض محرز ساعة | مصر 2019
إبراهيم حسن يكشف عبر في الجول سبب شجار لبنان الشهير.. وسر صورة الرشاش ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

قد ينال إعجابك