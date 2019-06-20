نفسك تشوف منتخبات تونس ونيجيريا والكاميرون وغانا من الملعب؟ أمامك عدة طرق لتحقيق ذلك.

ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية تستضيف عدة مباريات في البطولة.

مجموعة السويس بها تونس وموريتانيا ومالي وأنجولا، أما الإسماعيلية فبها الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، وأخيرا الأسكندرية يلعب بها نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

لمعرفة كيفية الوصول إلى هذه الملاعب بأسهل الطرق شاهد الفيديو التالي.

لمعرفة كيفية الوصول إلى ملاعب القاهرة (استاد القاهرة - السلام - الدفاع الجوي) شاهد الفيديو التالي.

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