يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا ضد قطر في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.

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ق 51: الحكم يعود للفيديو ويلغي قرار ركلة الجزاء ويحتسب ركلة ركنية

ق 49: ركلة جزاء لكولومبيا بعدما لمست الكرة يد مدافع قطر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: محاولات فردية من قطر للهجوم على مرمى كولومبيا

ق 20: سيطرة من كولومبيا دون خطورة على مرمى قطر

ق 6: هدف ملغي لكولومبيا بداعي التسلل

انطلاق المباراة