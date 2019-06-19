التشكيل - زاباتا يقود كولومبيا أمام قطر.. والمعز علي يقود العنابي
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 23:21
كتب : إسلام أحمد
أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا تغييرين في التشكيلة الأساسية استعدادا لمواجهة قطر يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبار أمريكا 2019.
كولومبيا حققت الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تعادلت قطر مع باراجواي بنتيجة 2-2.
ودفع كيروش بدوفان زاباتا وروجر مارتينيز بدلا من راداميل فالكاو، ولويس مورييل الذي حرمته الإصابة من استكمال البطولة المقامة في البرازيل.
وجاء تشكيل لوس كافيتيروس كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
الدفاع: ستيفان ميدينا – ييري مينا – دافنسون سانشيز – كريستيان توسييو.
الوسط: ويلمار باريوس – خوان كوادرادو – ماتيس أوريبي.
الهجوم: جيمس رودريجيز – دوفان زاباتا – روجر مارتينيز.
Nuestro 11 inicial para el partido ante @QFA_EN pic.twitter.com/t7gA1c0wHC— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2019
بينما جاء تشكيل المنتخب القطري الذي حصد نقطة تاريخية في الجولة الأولى كالتالي:
حراسة المرمى: سعد الشيب.
الدفاع: بيدرو ميجيل – طارق سلمان – بسام الراوي – عبد الكريم حسن.
الوسط: حسن الهيدوس – عصام ماديبو – خوخي بوعلام – أكرم عفيف – عبد العزيز حاتم.
الهجوم: المعز علي.
قائمة منتخبنا الوطني ضد منتخب كولومبيا في بطولة #كوبا_أمريكا
ونسأل الله التوفيق 🇶🇦#قطر_كولومبيا #CopaAmerica #QatarInBrazil2019 pic.twitter.com/KSi209JlfI— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 19, 2019
طالع أيضا
بيليات لـ في الجول: نتمنى تحقيق مفاجأة أمام مصر.. ومواجهة صلاح ستكون ممتعة
فيديو في الجول – أشياء لا تستطيع الذهاب بها إلى ملاعب كأس إفريقيا
هل تساعد الأرقام في تحديد مهاجم مصر بين كوكا ومروان محسن وأحمد علي؟
بالفيديو - إبراهيم حسن يحكي لـ في الجول عن كواليس هدفه في شباك ريال مدريد