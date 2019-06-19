التشكيل - زاباتا يقود كولومبيا أمام قطر.. والمعز علي يقود العنابي

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 23:21

كتب : إسلام أحمد

رودجر مارتينيز - كولومبيا - الأرجنتين

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا تغييرين في التشكيلة الأساسية استعدادا لمواجهة قطر يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبار أمريكا 2019.

كولومبيا حققت الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تعادلت قطر مع باراجواي بنتيجة 2-2.

ودفع كيروش بدوفان زاباتا وروجر مارتينيز بدلا من راداميل فالكاو، ولويس مورييل الذي حرمته الإصابة من استكمال البطولة المقامة في البرازيل.

وجاء تشكيل لوس كافيتيروس كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ستيفان ميدينا – ييري مينا – دافنسون سانشيز – كريستيان توسييو.

الوسط: ويلمار باريوس – خوان كوادرادو – ماتيس أوريبي.

الهجوم: جيمس رودريجيز – دوفان زاباتا – روجر مارتينيز.

بينما جاء تشكيل المنتخب القطري الذي حصد نقطة تاريخية في الجولة الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

الدفاع: بيدرو ميجيل – طارق سلمان – بسام الراوي – عبد الكريم حسن.

الوسط: حسن الهيدوس – عصام ماديبو – خوخي بوعلام – أكرم عفيف – عبد العزيز حاتم.

الهجوم: المعز علي.

كولومبيا قطر كوبا أمريكا

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