ماذا فعل منافسو مصر في ودياتهم قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.. مفاجأة أوغندية وثبات زيمبابوي

مباراتان وديتان هو العدد المباريات التي خاضها المنتخب المصري ومنافسوه في المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019.

فماذا فعل منافسو المنتخب المصري استعدادا لكأس أمم إفريقيا؟ لنلقي نظرة سريعة.

زيمبابوي

التقى المنتخب الزيمبابوي مع نيجيريا وتنزانيا وديا.

المباراة الأولى مع النسور الخضراء انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما المباراة الثانية فانتهت مع تنزانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الكونغو الديمقراطية

تعادل المنتخب الكونغولي سلبيا مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية والغائب عن البطولة المقبلة.

ولم ينجح المنتخب الكونغولي في تحقيق الفوز في وديته الثانية وتعادل إيجابيا بهدف لمثله مع كينيا.

أوغندا

تعادل المنتخب الأوغندي مع تركمنستان سلبيا بدون أهداف في وديته الأولى.

أما في الودية الثانية ففجر فريق المدرب سيباستيان ديسابر مفاجأة كبرى بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد.

الهدف جاء من نجم منتخب أوغندا فاروق ميا من ركلة جزاء.

وبذلك يصبح المنتخب المصري هو الطرف الوحيد في تلك المجموعة الأولى الذي فاز في مباراتيه الوديتين قبل انطلاق البطولة.

إذ أن فريق المدرب خافيير أجيري فاز على تنزانيا بهدف دون رد وعلى غينيا بثلاثة أهداف لهدف.

ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم الجمعة المقبلة في البطولة بلقاء زيمبابوي يليه مواجهة أمام الكونغو الديمقراطية ويتم دور المجموعات بلقاء أوغندا.

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