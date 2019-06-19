محدّث مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) فنزويلا.. هدف ملغي لـ فيرمينو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 02:10

كتب : FilGoal

البرازيل - فنزويلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد فنزويلا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019.

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منتخب البرازيل افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على بوليفيا 3-صفر على ملعبه ووسط جماهيره.

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بينما تعادل منتخب فنزويلا في الجولة الأولى ضد بيرو سلبيا.

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ق 38: فيرمينو يسجل الهدف الأول للبرازيل ولكن الحكم لم يحتسبه بسبب خطأ من مهاجم البرازيل ضد مدافع فنزويلا

ق 25: السطيرة لا تزال للبرازيل في محاولة لتسجيل الهدف الأول

ق 19: رأسية رائعة من سالمون روندون تمر جوار مرمى أليسون في هجمة خطيرة لفنزويلا

ق 15: تسديدة قوية من نيريس تمر بجوار مرمى فنزويلا

ق 10: سطيرة تامة للبرازيل على مجريات اللعب ومحاولات على مرمى فنزويلا ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

البرازيل كوبا أمريكا فنزويلا

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