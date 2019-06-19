مدير المنتخب: وليد سليمان جاهز للمشاركة في أمم إفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

وليد سليمان - مصر - غينيا

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن وليد سليمان لاعب الأهلي جاهز للمشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

وأشار لهيطة عبر قناة تايم سبورتس إلى أن سليمان تعرض لكدمة قوية في المباراة الودية الأخيرة ضد غينيا.

وأضاف "أجرينا أشعة في اليوم التالي مباشرة، وتبين أن وليد سليمان جاهز ولا يعاني من مشكلة، وشارك في التدريبات البدنية صباح الثلاثاء ثم المران الجماعي مساء اليوم ذاته".

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وتابع مدير المنتخب "الصورة باتت واضحة أمام الجهاز الفني بخصوص القوام الذي سيخوض به البطولة، ولكن التشكيل الأساسي سيتحدد وفقا لما ستسفر عنه التدريبات في اليومين القادمين".

وشدد "لا توجد مجموعة سهلة في كأس الأمم الإفريقية بل من الممكن القول أن هناك مجموعة أسهل من أخرى".

وأتم إيهاب لهيطة تصريحاته "لا أعد الجماهير بشيء، كرة القدم لا تعترف بالوعود بل لابد أن يتحلى الجميع بالتركيز خلال الفترة القادمة وسنعمل ونجتهد ونبذل أقصى ما لدينا".

ويفتتح المنتخب مشواره في المجموعة الأولى لكأس الأمم بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، علما بأنها تضم أيضا منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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