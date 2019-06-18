انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (4)-(0) اليابان.. بداية قوية لحامل اللقب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلي ضد اليابان في كوبا أمريكا.

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ويبدأ منتخب تشيلي حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي يحمله من النسختين الماضيتين للبطولة.

نسخة خاصة من كوبا أمريكا تقام في البرازيل بمشاركة 16 منتخبا ويظهر منتخب اليابان للمرة الثانية في البطولة.

بينما يشارك للمرة الأولى من قارة آسيا قطر وأستراليا.

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نهاية المباراة بفوز تشيلي 4-0 على اليابان

ق 83: جوووووول فاراجاس يسجل الرابع بطريقة رائعة مستغلا خطأ دفاع وحارس اليابان

ق 82: جووووول سانشيز يضيف الثالث بضربة رأسية رائعة

ق 65: اختراق من تاكيفوسا كوبو ومراوغة لدفاع تشيلي قبل أن يسدد في الشباك الخارجية

ق 56: أياسي يويدا مهاجم اليابان يهدر فرصة سهلة أمام المرمى بعد عرضية من الناحية اليمنى

ق 54: جووووول الهدف الثاني لمنتخب تشيلي بتسديدة رائعة من فاراجاس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلي 1-0

هدف ⚽️ إريك بولغار يرتقي فوق الجميع ويمنح التقدم لمنتخب بلاده! 🇨🇱 1 - 0 🇯🇵#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/7rxNHGFDgl — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 17, 2019

ق 45: أياسي يويدا يهدر فرصة التعادل لليابان بعدما استغل خطأ في دفاع تشيلي وانفرد بالمرمى ومر من الحارس قبل أن يسدد خارج الملعب

ق 41: جوووووول الهدف الأول لتشيلي عن طريق إيريك بولجار بضربة رأسية رائعة

ق 35: تسديدة أخرى من سانشيز في الدقيقة ذاتها بعدما استغل خطأ دفاع اليابان في إبعاد الكرة وسدد تصويبة أرضية مرت بجوار القائم

ق 35: تسديدة قوية من أليكسيس سانشيز تمر أعلى العارضة

ق 30: مستوى اللعب منخفض ولا خطورة على المرمى من الجانبين

ق 21: سانشيز يسقط على الأرض بعد تدخل قوي من أحد لاعب اليابان ويخرج لتلقي العلاج

ق 13: تسديدة من فيدال ولكن أعلى المرمى

ق 5: سيطرة من تشيلي ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة