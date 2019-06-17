بالفيديو - جئنا لنفوز باللقب.. أوروجواي ترسل تهديدا لمنتخبات كوبا أمريكا برباعية في الإكوادور

الاثنين، 17 يونيو 2019 - 02:00

كتب : عمرو عبد المنعم

كافاني

كافاني

لا تهاون في أي مباراة.. سنحارب من اليوم الأول على لقب البطولة فنحن أسياد كوبا أمريكا.

كان هذا ما قدمه منتخب أوروجواي في أولى مبارياته ببطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019 عندما ضرب الإكوادور برباعية دون رد مع الرأفة.

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بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني أرسل منتخب أوروجواي تحذير شديد اللهجة لكل منتخبات كوبا أمريكا، ولما لا وأبناء المدرب أوسكار تاباريز هم أصحاب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبا.

وحقق منتخب أوروجواي الفوز برباعية دون رد في كوبا أمريكا لأول مرة منذ بطولة 1967 عندما تغلبوا على فنزويلا وبوليفيا بالنتيجة ذاتها.