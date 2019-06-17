انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (4)-(0) الإكوادو.. رفاق سواريز يتألقون

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

أوروجواي - الإكوادور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوروجواي ضد الإكوادور في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
بالفيديو - قطر تعود من بعيد وتخطف تعادلا مثيرا أمام باراجواي في كوبا أمريكا بالفيديو - فوز عسير لمصر على غينيا في اختبار قوي قبل كأس إفريقيا استعدادات أمم إفريقيا – السنغال تفوز على نيجيريا حمد الله: كنت أتمنى تمثيل المغرب في أمم إفريقيا.. ولكن الحلم تأجل

نهاية المباراة بفوز أوروجواي برباعية دون رد

ق 77: جوووووووول الرابع لأوروجواي عن طريق مدافع الإكوادور بالخطأ في مرماه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووووول سواريز يضيف الثالث

ق 33: جوووووووووول كافاني يسجل الثاني بطريقة رائعة

ق 21: طرد جوزيه كوينتيروز مدافع الإكوادور

ق 6: جووووول لودييرو يسجل الهدف الأول الرائع لأوروجواي.

انطلاق المباراة

أوروجواي الإكوادور كوبا أمريكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كين: إنجلترا في موقف أفضل عن كأس العالم 2018 دقيقة | يورو 2020
تقرير مغربي: الاتحاد الإفريقي يدرس حضور 15 ألف لنهائي أبطال إفريقيا 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خريطة شبه الجزيرة حاضرة.. لماذا لا يريد العالم مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في يورو 2020 41 دقيقة | يورو 2020
فيرديناند: لا يمكن استدعاء ماجواير وهو غير جاهز..هو ليس بيكام أو روني 50 دقيقة | يورو 2020
رومانو: تمت.. فينالدوم إلى باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
خبر في الجول – أحداد سافر إلى المغرب مصابا بتقرير طبي من الزمالك ساعة | الدوري المصري
بعد إيجابية مسحة بوسكيتس..أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب إسبانيا ساعة | يورو 2020
تقرير إسباني: الصفقة الثالثة تمت.. برشلونة يكمل الاتفاق مع ديباي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك