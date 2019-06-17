انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (4)-(0) الإكوادو.. رفاق سواريز يتألقون
الإثنين، 17 يونيو 2019 - 00:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوروجواي ضد الإكوادور في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.
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نهاية المباراة بفوز أوروجواي برباعية دون رد
ق 77: جوووووووول الرابع لأوروجواي عن طريق مدافع الإكوادور بالخطأ في مرماه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووووووول سواريز يضيف الثالث
ق 33: جوووووووووول كافاني يسجل الثاني بطريقة رائعة
ق 21: طرد جوزيه كوينتيروز مدافع الإكوادور
ق 6: جووووول لودييرو يسجل الهدف الأول الرائع لأوروجواي.
انطلاق المباراة