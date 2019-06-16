علاء نبيل يكشف عن نبأ سيئ نقله الجوهري للاعبيه وتسبب في الفوز بإفريقيا 98

الأحد، 16 يونيو 2019 - 16:58

كتب : أحمد العريان

علاء نبيل

لم ترشحهم الجماهير لتخطي الدور الأول، فهبطوا من طائرة العودة حاملين كأس البطولة.

كأس الأمم الإفريقية 1998، واحدة من الإنجازات التي فاجأت المتابع المصري، ويبدو أنها فاجأت أيضا بعض اللاعبين الذين ظفروا باللقب.

يسترجع علاء نبيل مساعد المدرب الراحل محمود الجوهري في تلك البطولة خلال حديثه لـ FilGoal.comكيف تعامل الجنرال بذكاء شديد مع معنويات لاعبيه المنخفضة.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي نبيل معلول: لقب أمم إفريقيا بين الرباعي العربي والسنغال الهداف: أزمة جديدة في معسكر الجزائر.. اشتباك بين أفراد الجهاز الفني مالي تشارك بشكل طبيعي في أمم إفريقيا بعد مواجهة خطر الاستبعاد

ويقول علاء نبيل: "أخبرني أحد اللاعبين المصابين بأمر خطير للغاية، وهو أن اللاعبين يشعرون بالملل وبدأوا في مناقشة توديع البطولة من المباراة المقبلة حتى يسافرون (إلى مصر)".

ويضيف: "أوصلت هذه المشكلة للجوهري وأخبرته بها".

وواصل: "ليجتمع الجوهري باللاعبين على العشاء، ويقول لهم: لدي خبر جيد وآخر سيئ".

فماذا قال الجوهري في هذا العشاء للاعبيه دفعهم نحو إكمال البطولة حتى مرحلتها الأخيرة وجلب الكأس الإفريقية الرابعة لمصر؟

شاهد رواية علاء نبيل للواقعة

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية

كأس الأمم الإفريقية علاء نبيل كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر 2019
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الثلاثية توجه الشكر للجنة المسابقات ودعوة الأندية لانتخاب الرابطة 15 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس 33 دقيقة | منتخب مصر
إسلام فؤاد: عدد كبير من اللاعبين يفتقدون لخبرة الدوري الممتاز.. وخالد كساب: لا يوجد خلافات بين خالد عيد وطارق غيدة ساعة | الدوري المصري
مازن مرزوق يوضح حقيقة استقالته من لجنة المسابقات "لخلافات مع مجاهد" ساعة | مصر
بيكهام: سجدت شكرا لله عقب نزولي.. ولم أُجرب من قبل السفر مع الأهلي إلى إفريقيا ساعة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – عودة فيربو "الأب" أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
المدرب العام لـ غزل المحلة: كنت أتمنى أن تسكن شباكنا أهدافا "ملعوبة" وليس من أخطاء ساعة | الدوري المصري
سبورت: تحطم ركبة لاعب برشلونة المعار.. قد لا يلعب كرة القدم مجددا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك