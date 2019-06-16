تقرير - راشفورد يحدد طلباته المادية لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

حدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن راشفورد طلب مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وقد يصبح مانشستر يونايتد مجبرا على الموافقة على طلبات اللاعب المادية نظرا لاهتمام برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي حسبما أوضحت "صن"ز

ويسعى مانشستر يونايتد لتجديد عقد الدولي الإنجليزي الحالي لمدة موسمين، وحاول الدخول في مفاوضات معه أكثر من مرة مؤخرا.

وينتهي تعاقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف 2020 ويمتلك النادي خيار التجديد لعام إضافي.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن سولشاير يسعى لعملية إعادة بناء شاملة سيقوم خلالها بالتخلص من عدد كبير من اللاعبين غير المفيدين في تشكيله وضم لاعبين شباب متميزين.

راشفورد كان قد شارك خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

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