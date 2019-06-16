مواعيد مباريات الأحد 16-6-2019 والقناة الناقلة لآخر اختبار لمصر قبل كأس إفريقيا

يوم الأحد هو موعد آخر مباراة تجريبية للفراعنة قبل انطلاق كأس إفريقيا 2019 بعد أيام. على ملعب برج العرب يواجه منتخب مصر نظيره الغيني.

وتنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورتس المباراة التي تبدأ الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي شرق أرض الكنانة وتحديدا مدينة الإسماعيلية تقام مباراة ودية منتظرة بين عملاقين، نيجيريا والسنغال. تبدأ المباراة الساعة السادسة مساء.

وفي نفس التوقيت، واستعدادا لكأس إفريقيا، تلعب الجزائر ضد مالي، وتواجه تنزانيا فريق زيمبابوي.

وتستكمل مباريات كوبا أمريكا 2019 التي تبث على قناة beIN sports MAX، فتلعب باراجواي ضد قطر الساعة 9 مساء، وفي الثانية عشرة منتصف الليل تلعب أوروجواي ضد إكوادور.

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