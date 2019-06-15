محدّث الشوط الثاني كوبا أمريكا - الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا.. إثارة كبيرة
السبت، 15 يونيو 2019 - 23:53
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2019.
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** ق65 فرصة خطيرة للأرجنتين عن طريق أوتاميندي يبعدها أوسبينا ببراعة قبل أن تصل لـ ميسي ولكن رأسية الأخير تمر بجانب القائم
** ق64 جيفيرسون ليرما بدلا من كوادرادو.. التغيير الثاني لـ كولومبيا
** ق54 تسديدة صاروخية من جيرمان بيتزيلا لاعب الأرجنتين يتصدى لها أوسبينا ببراعة ويحمي مرماه
** خروج دي ماريا ومشاركة رودريجو دي بول
** انطلاق الشوط الثاني
** الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا
** استراحة
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق29 خطأ قاتل من حارس الأرجنتين كاد يُكلف منتخب بلاده هدفا
** ق25 الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا
** ق19 بطاقة صفراء أولى من نصيب فالكاو
** ق14 تغيير أول اضطراري لـ كولومبيا.. رودجر مارتينيز بدلا من لويس مورييل
** ق5 ضغط قوي من الأرجنتين على مرمى كولومبيا، والأخير يعتمد على المرتدات
الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل