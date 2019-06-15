خاص عامر حسين لـ في الجول: زيارة أخيرة من الكاف لملعب الإسكندرية تمنعني من اجتماع اتحاد الكرة

السبت، 15 يونيو 2019 - 15:27

كتب : بسام أبوبكر

استاد الإسكندرية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس مجوعة الإسكندرية في كأس الأمم الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقي بصدد إرسال لجنة لزيارة أخيرة اليوم السبت".

وأضاف "المنسق العام للاتحاد الإفريقي ورئيسة البروتوكول في الاتحاد سيزوران استاد الإسكندرية عصر اليوم السبت لوضع الرتوش الأخيرة الخاصة بالاستاد وافتتاح المباريات".

عامر أضاف "الاتحاد الإفريقي سبق وزار الفنادق التي ستستضيف البعثات، وزيارة اليوم ستكون للملعب، وهي الزيارة الأخيرة".

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رئيس منطقة الإسكندرية أكمل "لهذا السبب لن أكون حاضرا في اجتماع اتحاد الكرة للمناطق اليوم، وسينوب عني نائب منطقة إسكندرية".

وانتقل عامر حسين للحديث عن مباراة غينيا الودية، فقال "مدرجات الملعب ستفتح أبوابها في الثانية عصرا، والمباراة ستكون في التاسعة مساء، والتذاكر تشهد إقبالا أكبر من مباراة تنزانيا".

وأتم "بعثة منتخب غينيا وصلت القاهرة مساء أمس الجمعة، وستتدرب على الملعب الفرعي لبرج العرب مساء اليوم استعدادا لملاقاة مصر".

وتضم مجموعة مجموعة الإسكندرية منتخبات نيجيريا، وغينيا، ومدغضقر، وبوروندي.

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