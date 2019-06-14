مدرب المنتخب: حققنا 80% من خطتنا.. ونأمل في الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

رفض خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني اعتبار الفوز الودي على تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس بأنه انتقاص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر.

وأشار تيتو في تصريحات صحفية إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد.

وأوضح "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".

وتابع تيتو "الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق، ونأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة، حيث أنه تم إنجاز نحو 80‎%‎ منها حتى الآن".

وقال: "المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، وأن نحافظ الفريق على مستوانا البدني بعد الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أشارت إليه تجربة الأمس كما كنا نتوقع".

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني إلى أن أهم ما كان يستهدفه الجهاز الفني في هذه المرحلة هو كيفية صناعة الفرص، وهو ما تحقق بالفعل في مباراة الأمس، كما اطمأن الجهاز الفني إلى قدرة الفريق على تغيير خطط أدائه، وهو ما تم تنفيذه خلال شوطي المباراة.

وأتم تصريحاته "تركيز الفريق ينصب حاليا نحو المباراة الرسمية الأولى في البطولة أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، كما أن خطة الإعداد تم حسابها زمنيا لهذا التاريخ، حيث نأمل في مباراة غينيا الودية يوم الأحد المقبل التقدم خلالها حسب خطتنا على المستويين البدني والذهني والخططي للفريق".

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى يوم الخميس ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

هدف بضربة رأسية من أحمد المحمدي وعرضية أرسلها أحمد أيمن منصور منحتا الفراعنة الفوز على تنزانيا في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

منتخب مصر يخوض المباراة الودية الثانية استعدادا للبطولة يوم الأحد المقبل ضد غينيا.

ويفتتح الفراعنة بطولة أمم إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة زيمبابوي بملعب القاهرة الدولي.

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