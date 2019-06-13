يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وتنزانيا، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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** ق49 القائم يحرم وليد سليمان من الهدف الأول من رأسية كادت تكتب تقدم المنتخب

** ق47 حارس تنزانيا يتألق ويبعد تسديدة مباغته من ركلة حرة من عبد الله السعيد

** جنش بدلا من الشناوي - أحمد أيمن منصور بدلا من أيمن أشرف - أحمد حسن "كوكا" بدلا من أحمد علي - علي غزال - طارق حامد

** تغييرات من المنتخب الوطني

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

** فرصة خطيرة للمنتخب عن طريق المحمدي ولكن تسديدته يبعدها مدافع تنزانيا من عند خط المرمى

** دقيقة واحد كوقت بدلا من ضائع

** ق43 سقوط محمود علاء متأثرا بالإصابة ويعود لاستكمال اللقاء

** ق38 ركلة حرة من وليد سليمان كادت تهز شباك تنزانيا ولكنها أعلى المرمى

** ق34 فرصة محققة أولى لمنتخب مصر عن طريق أيمن أشرف بعد اختراق وتسديدة ولكن الحارس يبعدها لركلة ركنية كادت تهز الشباك.

** ق24 بطاقة صفراء أولى لـ أيمن أشرف

** ق17 تسديدة قوية من وليد سليمان ولكن دفاع تنزانيا يبعدها قبل الوصول للمرمى

** ق14 فرصة أولى خطيرة لـ تنزانيا من تسديدة قوية عن طريق سايمون ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

** ق5 خطورة مصر تبدأ عن طريق أحمد المحمدي

مصر (0) - (0) تنزانيا

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل