مؤتمر أمونيكي: لا نمتلك نجما في منتخب تنزانيا.. جئنا إلى مصر للتمثيل المشرف في أمم إفريقيا

يعتقد إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن مواجهة مصر سيغلب عليها الجدية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديا مساء غدا الخميس في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وقال إيمانويل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المواجهة لن يغلب عليها الطابع الودي، وسأحاول تنظيم فريقي في الملعب والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لأن هذا اللقاء هو الأخير لنا قبل البطولة".

وأضاف "مصر بلد عزيز على قلبي وأنا سعيد للغاية هنا".

نجم الزمالك الأسبق أكمل تصريحاته "نلعب في مجموعة تضم منتخبات قوية للغاية مثل السنغال والجزائر ولسنا مثلهما ولا نملك لاعبين في قوة نجومهم".

وشدد أمونيكي "منتخب تنزانيا لا يضم نجما ولكن هذا الأمر اعتبره بمثابة ميزة لنا لأننا نلعب بشكل جماعي ولا يستطيع خصومنا تحديد لاعب بعينه لمراقبته خلال المباريات، وهذه النقطة تصب في صالحنا".

وأتم تصريحاته "جئنا إلى مصر من أجل التمثيل المشرف وإذا تخطينا الدور الأول سيكون بمثابة إنجاز لنا".

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